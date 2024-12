LKH-Ambulanz: Ärztevertreter für „harten Schnitt“

Das soll sich durch die Strukturreform in naher Zukunft wieder ändern, diese Patienten sollen künftig wieder in der Region (LKH Leoben) versorgt werden können. Das wäre auch für junge Mediziner attraktiv. „Dafür braucht es einen harten Schnitt“, so Spitzer. Für Bruck bedeutet das: eine Bestellambulanz für Kontrollen und gleichzeitiger Versorgung von kleineren Verletzungen (Montag bis Freitag, 7 bis 15 Uhr).