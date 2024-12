Hannes Androsch war noch voller Pläne für 2025

Gespräch mit antiken Bauernmöbeln eingerichteten Wohnzimmer

Der erfolgreiche Unternehmer begrüßte uns in seinem mit antiken Bauernmöbeln eingerichteten Wohnzimmer, wo er Geschäftspartner empfing. In diesem ihm vertrauten Ambiente plauderte er in seiner von Journalisten seit Jahrzehnten so geschätzten Manier über die Innenpolitik, präzise, geistreich, eloquent und ohne Angst davor, dass er jemanden auf den Schlips treten könnte. Er wollte die Politiker wachrütteln, die über eine Koalition verhandeln – „mit einer Gelassenheit, als ob man jede Zeit der Welt hätte, obwohl der Hut brennt“. Tags darauf titelte die „Krone“: „Androsch rechnet mit der SPÖ ab“.