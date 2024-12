Wenn während der Bescherung die Sirenen heulen

Psssst! Ich verrate Ihnen jetzt ein Geheimnis: Das Christkind gibt es wirklich. Es schwebt aber nicht immer auf Engelsschwingen durch das Fenster herein, sondern bringt die Packerl manchmal auch mit 50 Kleintransportern. Was in beiden Fällen gleich ist: Die Geschenke werden schon sehnsüchtig erwartet.