Lijnders: „Wissen, dass wir gewinnen müssen“

Auflaufen werden die Bullen heute wohl erneut im 4-2-3-1-System und nicht mehr in der eigentlich von Lijnders favorisierten 4-3-3-Formation. „Das Team hat auf die Veränderung gut reagiert“, sagt der 41-Jährige, der seine Truppe nach dem heutigen Spiel in den Urlaub schickt. Am 3. Jänner startet dann die Vorbereitung. „Kurz nach dem Test gegen Bayern am 6. Jänner fliegen wir zudem für acht Tage ins portugiesische Faro für ein Trainingslager“, erzählt Lijnders.