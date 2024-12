Salzburg gegen Austria Klagenfurt ab 17 Uhr LIVE

Nach einer „solch intensiven Phase“ sei die Winterpause gerade für die Psyche der Spieler durchaus willkommen. „Gut, dass die Burschen woanders hingehen und den Kopf freibekommen können“, betonte der Niederländer, der sein Team am 3. Jänner zum Start der Vorbereitung auf das Frühjahr begrüßen wird. Am 6. Jänner steht der Testkracher gegen Bayern München in der eigenen Arena an, danach geht es auf ein Trainingslager nach Faro in Portugal. „Ich freue mich schon auf das nächste halbe Jahr, ich spüre, dass das Team bereit ist. Wir haben so schwierige Phasen gehabt, da lernt man sehr viel daraus“, meinte Lijnders.