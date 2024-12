Red Bull Salzburg steigt in Frauen-Bundesliga ein

Die Salzburger starteten in der Saison 2023/24 mit einem U16-Team im Frauenfußball, in der laufenden Spielzeit kam eine U20-Truppe dazu. Außerdem fungierte der FC Bergheim bereits als Kooperationspartner. In der Frauen-Bundesliga liegt Bergheim nach 13 Runden auf Platz fünf. Von den Männer-Bundesligisten sind mit der Wiener Austria, Sturm Graz, Altach, BW Linz und dem LASK bisher fünf Vereine in der 10er-Liga vertreten.