Scholz: Gut integrierte Syrer können bleiben

Auch bei der Rückführung steigt Bundeskanzler Olaf Scholz auf die Bremse. Er will keine gut integrierten Syrer in ihr Land zurückschicken. Wer die deutsche Sprache spreche und einen Arbeitsvertrag habe, könne sich in Deutschland sicher fühlen. „Das gilt auch für die Syrerinnen und Syrer“, versicherte der SPD-Politiker am Freitag im Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“ von Micky Beisenherz. „Die werden wir auch nicht auffordern, ihre Arbeit zu kündigen und zu gehen.“