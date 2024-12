Geldregen für heimische Schwimmbäder ab 2025

Auch Schwimmkurse im Förderprogramm

Im Rahmen des Bäderprogramms werden auch Schwimmkurse für Schulen noch intensiver gefördert. So wird etwa der Eintritt für Schulschwimmkurse an bis zu fünf Tagen in die Hallenschwimmbäder kostenlos. Zudem wolle man auch Schwimmkurse in den Kindergärten unterstützen.