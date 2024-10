Meloni sicher: Albanien-Plan wird funktionieren

Ein Gericht in Rom hatte am Freitag die Unterbringung der ersten Migranten in Albanien im Rahmen des Abkommens für unrechtmäßig erklärt. Gegen diesen Richterspruch hat die Regierung Meloni Einspruch beim Obersten Gericht eingereicht. Die ersten zwölf in Albanien internierten Flüchtlinge sind am Samstag inzwischen in Italien eingetroffen.