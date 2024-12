Klagenfurter Stadtwerke investieren 70 Millionen

Günstigeres Hallenbad als Alternative?

Beim Hallenbad am Südring wartet man auf den Baustart, der nächstes Jahr erfolgen soll. Die Kosten sollen zumindest 77 Millionen Euro betragen, werden aber noch steigen. Eine Alternative wäre ein Hallenbad im bestehenden Freizeitpark der Firma Pletzer am Nachbargelände, dafür gibt’s in Kürze ein Angebot. Angeblich könnte die Stadt dort um 35 Millionen Euro den Freizeitpark samt Hallenbad, Restaurant und Fitnesscenter kaufen. Auch eine zweigeschossige Sauna könnte errichtet werden. Darüber wären vielen Klagenfurter froh. Bald folgen konkrete Zahl