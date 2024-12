Betrüger-Duo liebte Luxus, bezahlen mussten andere

Einkaufstouren im Internet

Über widerrechtlich erlangte Postsendungen kamen sie an Personendaten, mit deren Hilfe sie flugs im Internet auf Einkaufstour gingen. Während sich die Betrüger die bestellten Waren an Post-Abholstationen liefern ließen, wurden die Rechnungsbeträge den ahnungslosen Opfern abgebucht. Bis ein Geschädigter in Purkersdorf Anzeige erstattete.