Ski-Dame emotional: „Tränen liefen übers Gesicht“

Doch aus jenem tiefen Tal habe sich die 32-Jährige jetzt wieder herausgekämpft. So schließt sie ihre Botschaft auch mit optimistischen Zeilen: „Neulich, nach der letzten Runde Riesenslalomtraining in Copper, habe ich mich in den Schnee gelegt, ich habe nach oben geschaut, wie an jenem Tag, für den ich mich so sehr verflucht hatte, so wenig akzeptiert, so schwer verziehen: Ich habe in den Himmel geschaut, aber dieses Mal habe ich gelächelt, durchdrungen von einem enormen Gefühl der Dankbarkeit. Dieser Traum ist wieder einmal sehr lebendig in mir.“