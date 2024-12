Goggia macht sich große Sorgen um Freundin Vonn

„Dachte, dass ich mehr Angst haben würde“

Mit Goggia steht eine zweite Abfahrtsgröße ebenfalls vor dem Comeback. Acht Monate nach ihrem schweren Trainingsunfall, bei dem sie sich eine komplizierte Schienbeinfraktur zugezogen hatte, gehe es ihrem Bein wieder so gut, „als ob nichts passiert wäre“, erklärte die 32-jährige Italienerin am Montag auf einer Pressekonferenz. In Copper Mountain tastete sie sich eigenen Angaben zufolge erfolgreich an die Geschwindigkeit heran. „Ich dachte, dass ich mehr Angst haben würde.“