Schreie vor Gericht: CEO-Mörder flippt völlig aus

Luigi Mangione, der mutmaßliche Mörder des Versicherungsmanagers Brian Thompson, sorgte bei einem Gerichtstermin in Pennsylvania am Dienstag für Chaos. Der 26-Jährige, der vergangene Woche nach einer mehrtägigen Fahndung in Altoona festgenommen worden war, wehrte sich vehement gegen seine Überstellung nach New York – der Stadt, in der die Tat verübt wurde.