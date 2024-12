Erste Details aus dem Manifest des Grinse-Killers

Mangione kommt aus wohlhabender Familie

Nach Informationen der „New York Times“ litt Mangione unter starken Rückenschmerzen und wurde deshalb im vergangenen Jahr operiert. Ein Foto auf einem seiner Internet-Konten zeigte eine Röntgenaufnahme einer offenbar verletzten Wirbelsäule.

Laut US-Medien ist Mangione Sohn einer vermögenden Familie aus der Region Baltimore, die unter anderem mehrere Country Clubs besitzt. Die Familie veröffentlichte eine Erklärung, in der sie sich „geschockt und erschüttert“ zeigte. Mangione wuchs nach Angaben der Ermittler im US-Bundesstaat Maryland auf, studierte an der University of Pennsylvania, wo er ein Examen in Ingenieurswissenschaften ablegte und als ausgezeichneter Student galt. Nach Angaben der Polizei war die letzte bekannte Adresse Mangiones in Honolulu auf Hawaii.