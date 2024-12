EU nimmt jetzt Putins „Schattenflotte“ ins Visier

Klares Zeichen gegen Umgehung von Sanktionen

Die erzielte Einigung muss am kommenden Montag bei einem Außenministertreffen in Brüssel formell bestätigt werden. Anschließend können die Maßnahmen in Kraft treten. Zudem plant die EU bereits ein weiteres Sanktionspaket, das im Februar 2024 zum dritten Jahrestag des Kriegs beschlossen werden könnte.