Malta verwehrt „russischem“ Frachter die Einfahrt

Fracht soll am Meer umgeladen werden

Die „Ruby“ war ursprünglich auf der nordrussischen Halbinsel Kola in See gestochen. Unter unklaren Umständen zog sie sich kurz nach dem Verlassen des russischen Hafens Schäden am Rumpf zu, fuhr jedoch weiter. Die vergangenen Tage verbrachte das 183 Meter lange Schiff in der Nordsee, ohne einen Hafen zum Einfahren zu finden.