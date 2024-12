„Ich kann‘s kaum glauben, schöner geht‘s nicht!“

Sie waren noch kleine Knirpse, als sie erstmals die Langlaufskier anschnallten und sich auf die Loipe wagten. Es ist Jahre her, als sie zum ersten Mal die Waffe schulterten und sich am Schießstand übten. Doch schon damals hatten die angehenden Biathleten das Ziel, eines Tages mit den ganz Großen in Hochfilzen laufen zu dürfen. In dieser Woche wird dieser Traum für ein Salzburger Quartett Wirklichkeit.