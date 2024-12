Abtreibungsrecht auch in Österreich gefährdet

„Wenn Sie denken, dass das in Österreich nicht passieren kann, liegen sie falsch“, so Kotula mit Blick auf die rigiden Regelungen in ihrer Heimat, die noch in den 1980er Jahren von Frauen aus ganz Europa für Abtreibungen aufgesucht worden sei. Schon im Jänner will sie einen neuen Anlauf zur Lockerung des Abtreibungsverbots starten.