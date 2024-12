Gehen die Syrer? | Glück des Tüchtigen

Gehen die Syrer? Kommen jetzt noch mehr Syrer nach Österreich? Oder kehren jetzt viele Syrer in ihr Heimatland zurück? Nach dem Fall des verhassten Assad-Regimes fragt man sich das in Europa, ganz besonders auch in Österreich. Eineinhalb Millionen Syrer leben derzeit in den EU-Staaten, fast 100.000 von ihnen allein in unserem Land. Noch lässt sich schwer abschätzen, wie es im Nahost-Staat weiter geht. Aber angesichts des großen Jubels einer großen Menge am Sonntagabend in der Wiener Innenstadt müsste man doch annehmen können, dass die meisten dieser Menschen möglichst rasch in ihre Heimat zurückkehren wollen, um dort einen neuen Staat aufzubauen. Österreich hat jedenfalls schon erste Konsequenzen gezogen und stoppt zunächst einmal alle laufenden Asylverfahren von Syrern – das sind einige tausend Fälle. Innenminister Karner spricht davon, dass er zudem ein „geordnetes Rückführungs- und Abschiebeprogramm“ vorbereiten werde. Ob das erfolgreich sein wird?