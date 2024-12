So werden die Kleinen ganz groß im Tierschutz

Tierschutz ist zwar Herzenssache, muss aber auch in unseren Köpfen verankert sein. Das passiert am besten schon im Volksschulalter. Denn in der Schule sollten die Kleinsten bereits lernen, worauf es bei der Tierhaltung ankommt. Denn nur wenn der Mensch achtsam und gut informiert ist, können sich Tiere in seiner Obhut wirklich wohlfühlen.