Durchkommen und drüberretten

In dieser Woche hätte eine Vorentscheidung über Österreichs erste Dreierkoalition fallen sollen. Daraus wird nun nichts. Die 300 Oberverhandler und Unterhändler von ÖVP, SPÖ und Neos steigen wieder runter in den Maschinenraum des politischen Apparats, um Themen und Daten von Migration bis Budget in ihre Exceltabellen zu füllen, erledigte Kapitel abzuhaken, ungeklärte Fragen auf die nächsten Tage oder höheren Etagen zu verschieben.