Möchtegern-Räuber bei Haltestelle festgenommen

Schock für einen 21-Jährigen am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Innsbruck: Ein zunächst unbekannter Täter hatte im Bereich vor dem Hauptbahnhof versucht, den Einheimischen zu berauben. Nachdem der Coup gescheitert war, ergriff der Verdächtige die Flucht. Kurze Zeit später klickten jedoch die Handschellen.