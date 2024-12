Comeback erfolgreich! Vonn landet auf Platz 24

Ziel ist der Weltcup

Vonn braucht gute Ergebnisse, damit sie in dieser Saison unter einer neuen Wildcard-Regel an Weltcuprennen teilnehmen kann. „Mein Ziel ist es, das hier zu genießen, und hoffentlich führt mich dieser Weg zu Weltcuprennen“, sagte Vonn in einem Interview der New York Times. „Ich wäre nicht wieder im US-Skiteam, wenn ich keine Absichten hätte.“