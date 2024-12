„Zweier WG“ geht nun auf besinnliche Party-Tour

Jetzt wird es weihnachtlich

„Es muss nicht immer die große Bühne sein“, betonen die beiden, weithin unter dem Künstlernamen „Zweier WG“ bekannt. In der besinnlichen Zeit sind Nina Stern und Franky Wild mit Schlager-Swing-Klassikern unterwegs. Der Bogen spannt sich von „Feliz Navidad“ und „Let it snow“ bis zu „Rocking around the Christmas tree“ und „Driving home for Christmas“.