Bregenz-Tormaschine hat Sturms Fohlen im Visier

Auch in der heutigen letzten Runde vor der Winterpause daheim gegen Sturm Graz II will sich Renan noch einmal beweisen. „Ich hoffe, ich kann der Mannschaft heute wieder helfen und wir können mit drei Punkten in die Pause gehen“, sagt er. Ein weiteres Tor des Mittelstürmers gegen Sturms Fohlen würde statistisch gesehen für Sicherheit bei seinem Team sorgen – wenn Renan traf, hat Schwarz-Weiß in dieser Saison nicht verloren.