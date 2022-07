Pure Enttäuschung bei Rothosen-Brasilo Renan

Kurz vor der Halbzeit war es im Duell mit Amstetten, 1:1 war der Spielstand. Rothosen-Stürmer Renan kam an der Mittellinie an den Ball, legte ihn sich 25 Meter vor und zündete den Turbo. Die Verteidigung überrannte er problemlos. Dann hatte er viel Zeit, um sich alleinstehend vor Goalie Scherf den vielversprechendsten Abschluss auszusuchen. Doch sein Schuss verfehlte das Tor. „Diese Chance muss ich machen“, meinte der enttäuschte Brasilianer, „mir ist klar, dass das den Spielverlauf komplett verändert hätte. So sind wir in der zweiten Halbzeit einfach nicht mehr ran gekommen.“