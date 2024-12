Renans Hattrick ließ die Bregenzer jubeln

Renan hatte die Hausherren nach gut 20 Minuten in Führung gebracht, der Brasilianer reagierte nach einem schweren Schnitzer der KSV-Defensive am schnellsten. Damit hatte der Mittelstürmer aber noch lange nicht genug. Zweimal traf er noch per Elfmeter, zweimal knallte er die Kugel selbstbewusst flach in die Mitte, hält nun bei sechs Saisontreffern.