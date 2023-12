Ex-Dornbirner Renan hat jetzt wieder viel Hoffnung

Das Jahr 2022 war ein gutes für Renan Peixoto. Der Brasilianer war nur wenige Monate beim SC Röthis unter Vertrag, ehe er in der Sommerpause zum FC Dornbirn in die zweite Liga wechselte. Dort schlug der Mittelstürmer ein wie eine Bombe - in der Herbstsaison traf er zehnmal in der Meisterschaft, außerdem fünfmal im ÖFB-Cup. Damit machte Renan auf sich aufmerksam, zahlreiche Vereine umwarben ihn im vergangenen Winter.