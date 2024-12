Mercosur- Deal steht ++ Lawrow droht dem Westen

Beim OSZE-Ministerrat übte Russlands Außenminister Sergej Lawrow scharfe Kritik an der Organisation, die aus seiner Sicht „in keinem Bereich mehr eine sinnvolle Rolle“ spiele. Er warnte vor einem neuen Kalten Krieg, der sich in einen „heißen“ Konflikt entwickeln könnte. Zudem warf er der OSZE vor, sich nicht mit Themen wie dem angeblichen „Rassismus“ der ukrainischen Regierung, der Aufklärung der Nord-Stream-Explosionen oder den Ereignissen in Butscha im April 2022 zu beschäftigen, die er als inszeniert darstellte.