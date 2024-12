KTM-Pleite: 750 Kündigungen in Oberösterreich fix

Achleitner geht von rund 10.000 Euro pro Person aus – also von in Summe 3 Millionen Euro. „Ab spätestens Jänner werden die Eintritte ermöglicht“, so AMS-Chefin Schmidt. Betroffene dürfen bis zu vier Jahre in der Stiftung sein. Sie steht aber nicht nur für KTM, sondern branchenübergreifend für alle Betriebe in ganz Oberösterreichzur Verfügung.