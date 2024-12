Online-Betrüger zockten in Tirol junge Frauen ab

Am Mittwoch erstattete eine 23-jährige Iranerin bei der Polizei in Innsbruck eine Anzeige. Sie sei bereits am 11. November auf einen Social-Media-Account aufmerksam geworden, auf dem mit Kryptowährungshandel geworben wird. „Die Frau folgte den dort angegebenen Anweisungen und installierte verschiedene Software, um in eine Kryptowährung zu investieren“, heißt es seitens der Polizei.