Star-Power in Ischgl ++ Veronica Ferres im Talk

Schauspiel-Ikone Veronica Ferres spricht im krone.tv-Interview über ihre Tochter, ihre Karriere und ihre Zukunftspläne, Ischgl startete mit Star-Power in die Wintersaison, und Toni Polster, Mausi Lugner & Co zeigten sich engagiert und humorvoll beim „Punsch gegen Gewalt“ in Wien: Eine bunte Woche in der Society.