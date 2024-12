Vermisster Senior (79) aus NÖ unterkühlt gefunden

Ein dramatischer Einsatz in der Waldviertler Stadtgemeinde Groß-Siegharts (Bezirk Waidhofen an der Thaya) fand in der Nacht auf Donnerstag ein glückliches Ende: Die Suche nach einem vermissten 79-jährigen Mann verlief erfolgreich. Der Senior wurde von den Rettungskräften in einer offenen Garage liegend entdeckt.