Sozialarbeiterin wurde mit jungem Schützling intim

Nur kurz war diese öffentlich: Denn auf Antrag der Verteidigung und der Privatbeteiligtenvertretung schloss die Richterin die Öffentlichkeit noch vor dem Anklagevortrag aus. So bleibt dem Bürger der Einblick, was in der Einrichtung dieses öffentlichen Sozialdienstleisters passiert ist, verwehrt.