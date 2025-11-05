Vier Spiele in acht Tagen? Oliver Glasner tobt

Verschiebung auf 23. Dezember?

Obendrein ist Crystal Palace im Viertelfinale des League Cups gegen den FC Arsenal gefordert, das ebenfalls in die bereits vollgepackte Woche fallen könnte – für Glasner würden das vier Spiele binnen acht Tagen bedeuten. Alternativ wird aktuell überlegt, das Spiel auf den 23. Dezember zu legen – endlos Zeit zur Regeneration würde dieser Plan allerdings auch nicht wirklich bringen. In so vielen Bewerben vertreten zu sein, hat eben auch seine Nachteile ...