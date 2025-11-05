Vier Spiele in acht Tagen? Oliver Glasner tobt

Oliver Glasner erwartet heuer eine besonders stressige Adventszeit – zwischen 14. und 21. Dezember wird sein Verein Crystal Palace wohl vier Spiele absolvieren müssen. „Als ich zum ersten Mal davon hörte, war ich wirklich verärgert“, schimpfte der Trainer der „Eagles“.
„Ich konnte gar nicht glauben, dass sie das überhaupt in Betracht ziehen“, so Glasner. „Das wäre unverantwortlich gegenüber den Spielern, für die wir eine Verantwortung tragen und deren Wohlergehen wir im Auge behalten müssen.“
Am 14. Dezember trifft Crystal Palace in der Premier League auf Manchester City, eine Woche später gastiert der Hauptstadtklub bei Leeds United. Zwischen den beiden Liga-Partien steht für Glasner und Co. allerdings noch das Conference-League-Duell mit Kuopion PS (18. Dezember) am Programm.
Verschiebung auf 23. Dezember?
Obendrein ist Crystal Palace im Viertelfinale des League Cups gegen den FC Arsenal gefordert, das ebenfalls in die bereits vollgepackte Woche fallen könnte – für Glasner würden das vier Spiele binnen acht Tagen bedeuten. Alternativ wird aktuell überlegt, das Spiel auf den 23. Dezember zu legen – endlos Zeit zur Regeneration würde dieser Plan allerdings auch nicht wirklich bringen. In so vielen Bewerben vertreten zu sein, hat eben auch seine Nachteile ...
