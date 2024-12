Jacques Audiard: „Mein Film wird Oscar bekommen!“

Drei starke Frauen tragen die Handlung. Neben Selena Gomez, die der Regisseur zufällig traf („Nach einer Viertelstunde war mir klar, dass ich mit ihr arbeten möchte“), und „Guardians of the Galaxy“-Star Zoe Saldaña ist auch Karla Sofía Gascón als die titelgebende Emilia Pérez eine Top-Besetzung, ist sie doch selbst eine Transfrau: „Sie war in der Hinsicht meine Lehrerin. Wenn ich eine Frage zu dem Thema hatte, konnte ich mich immer an sie wenden. Sie ist eine unglaubliche Frau“, so Audiard. Den wilden Genremix hat er gewählt, weil er keinen starren Film machen wollte: „Die DNA des Werks ist die Bewegung. Alle Charaktere verwandeln sich die ganze Zeit, und auch die Musik hat keinen einheitlichen Stil, alles entwickelt sich ständig weiter.“ Er habe sich bei der ganzen Produktion am Wesen der Oper orientiert.