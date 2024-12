Kitz-Sieger Dreßen wird zum zweiten Mal Papa

Großer Triumph in Kitzbühel

Sein großer Triumph war der Sieg beim Hahnenkammrennen 2018. Es folgten für Dreßen schwierige Jahre mit vielen Verletzungen. Er musste sich mehreren Operationen an der Hüfte und am rechten Knie unterziehen. Seinen letzten Weltcupsieg feierte er im Februar 2020 in Saalbach-Hinterglemm. Im vergangenen Jahr beendete er seine Ski-Karriere – und genießt sichtlich das Familienleben. Bald mit seinem zweiten Nachwuchs ...