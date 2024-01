Kitzbühel-Sieger Dreßen beendet seine Karriere

Die Entscheidung sei ihm „natürlich nicht leicht gefallen“. Dreßen unterstrich, dass es auch ein Leben nach dem Leistungssport gebe und er in der Lage sein wolle, mit seinen Kindern auch später noch Sport zu treiben. Nach der Lauberhorn-Abfahrt in Wengen am vergangenen Samstag war schon zu erahnen, dass Dreßen, den die Liebe in nach Scharnstein in Oberösterreich zog, das Ende seiner Laufbahn droht. Er berichtete von neuerlichen Beschwerden und kämpfte mit den Tränen.