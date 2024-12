Ärzte wollen künftig auf „grüner Wiese“ ordinieren

Gegner beharren auf Umweltschutz

Larissa Putz, die bei der von Armin Assinger moderierten Bürgerversammlung am Montagabend vor der Mehrzweckhalle mit einer Schar an Gegnern tapfer Widerstand leistete, ist dennoch nicht zu überzeugen: „Die Wiese ist zu 100 Prozent Hochwasserschutzzone!“ Zudem sei das Areal nicht als Baugebiet, sondern als reines Aufschließungsgebiet gewidmet, das letzte Wort daher noch nicht gesprochen. Am 8. Dezember stimmt der Gemeinderat über die Umwidmung ab.