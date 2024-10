Ärztezentrum ja, aber nicht auf der „grünen Wiese“

Die Ausgangslage klingt eigentlich positiv: Ein Mediziner möchte sein Ärztezentrum zum Wohle der Bürger vergrößern. Der Quirx an der Sache: Der Bau soll auf einer recht zentral in der Stadt gelegenen Wiese erfolgen – was die Grünen auf den Plan rief. Nach einer Unterschriftenaktion gegen das Projekt und jeder Menge politischem Hick-hack kam es nun zum vorläufigen „Showdown“: Eine Bürgerliste rief zu einer Demonstration während der Gemeinderatssitzung am Montag auf.