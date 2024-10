Gemeinderats-„Tumult“ liegt nun beim Staatsanwalt

Grünen-Chefin will rechtliches Einschreiten nicht kommentieren

Dabei hatte auch Grünen-Chefin Gabriele Rass-Hubinek im letzten Gespräch mit der „Krone“ angekündigt, rechtlich einschreiten zu wollen. Nun will sie sich in der Causa auf Anfrage nicht mehr äußern. Dem Vernehmen nach ist jedoch bereits ein Rechtsanwaltsschreiben bei Schredl eingetrudelt, über den Inhalt wird geschwiegen. Morgen, Montag, wird die verschobene Gemeinderatssitzung nachgeholt. Auf der Tagesordnung steht auch die Unterschriftenaktion einer Bürgerinitiative, für Zündstoff ist jedenfalls weiter gesorgt.