Palast: Königin Camilla hatte Lungenentzündung

„Anhaltende Nebenwirkungen“

Weiters wurde klargestellt: „Ihre Majestät musste nicht im Krankenhaus behandelt werden, aber sie leidet unter anhaltenden Nebenwirkungen, vor allem unter extremer Müdigkeit, die eine größere Flexibilität in ihrem Terminkalender erforderlich macht.“ Die Symptome der Königin würden schon seit einigen Wochen anhalten, „aber glücklicherweise geht es ihr gut genug, um an mehreren Terminen im Rahmen des Staatsbesuchs aus Katar teilzunehmen, und sie freut sich darauf, so bald wie möglich zu ihrem vollen Terminkalender zurückzukehren.“