ORF-Star Susanne Schnabl verlässt den „Report“

Zukunft von Reiterer offen

Mit der neuen Herausforderung für Schnabl steht „Im Zentrum“ mit Moderatorin Claudia Reiterer vor dem Aus. Am 15. Dezember um 22.10 Uhr ist die Sendung auf ORF 2 und ORF ON zum letzten Mal zu sehen. Was die berufliche Zukunft für Reiterer bringt, ist offen. Sie moderierte „Im Zentrum“ beinahe acht Jahre lang. Davor war sie etwa für „heute konkret“, die „Pressestunde“ oder auch „Hohes Haus“ im Einsatz.