„Bitte ein Schnitzel, aber vegetarisch!“

Mehr Aufträge am Wochenende

Hausmannskost wird weiterhin gerne genossen. Doch am Wochenende legen die Burgenländer den eigenen Kochlöffel oft lieber beiseite. „37 Prozent der Bestellungen werden an Samstagen und Sonntagen aufgegeben“, wie der Lieferando-Report 2024 aufzeigt. 1,4 Millionen Aufträge wurden dafür ausgewertet.