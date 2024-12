Essenszusteller soll 14-Jährige vergewaltigt haben

Der angeklagte Afghane hat der Nachbarstochter Radfahren gelernt, mit ihr ausgiebige Mopedrunden gedreht. Das Mädchen hat ihm vertraut. Im Sommer 2023 soll der 29-Jährige mit der 14-Jährigen in Hietzing in den Wald gefahren sein – und sich an ihr vergangen haben. Doch es setzt einen Freispruch.