Zwei Mädchen in Wiener Wohnung vergewaltigt

„Der 31-Jährige soll des Weiteren dem 14-jährigen Opfer eine Waffe an den Kopf gehalten haben“, schildert Polizeisprecher Mattias Schuster am Montag. Die beiden Tatverdächtigen konnten mit Unterstützung der WEGA schlafend in einem Zimmer angetroffen und festgenommen werden. In einem Müllbeutel konnte die oben angeführte Waffe als Spielzeugwaffe identifiziert und sichergestellt werden.