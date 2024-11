Opfer im Bahnhofsklo vergewaltigt: 10 Jahre Haft

Laut Anklage dürfte sich die Tat im Bahnhofs-Milieu abgespielt haben: Das Opfer war am 12. November des Vorjahres mit dem Angeklagten am Südtiroler Platz beim Salzburger Hauptbahnhof. Nach dem Besuch eines Lokals soll der Angeklagte das Opfer am Arm gepackt und eine Toilette am Bahnhofsareal aufgesucht haben: Dort soll es zur Vergewaltigung gekommen sein.