Die wichtigsten Fragen an die Spitzenpolitiker

Das Superwahljahr hat deutliche Spuren hinterlassen. Kaum ein Stein wird auf dem anderen bleiben. Seit dem vergangenen Urnengang in der Steiermark steht vor allem die ÖVP unter Strom. Am 26. Jänner 2025 werden in den niederösterreichischen Gemeinden die Karten neu gemischt, am 23. März in der Grünen Mark.