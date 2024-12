Krampuslauf: Polizeischutz für den „Bruchpiloten“

Tierischer Rettungseinsatz Samstagabend inmitten des Krampus-Treibens in Spittal an der Drau (Kärnten): Ein offensichtlich abgestürzter Prachttaucher wurde durch die Polizei so lange von der Menschenmenge abgeschirmt, bis er von der alarmierten Vogelhilfe Kärnten in Sicherheit gebracht werden konnte.